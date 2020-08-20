Незалежна Білорусь – найліпше забезпечення від загрози для України з півночі

"Без Білорусі українське склепіння є в небезпеці..."

Не витримав і набрав повністю коротенький розділ «Ключ склепіння» зі славнозвісної книги «Чорноморська доктрина» одесита Юрія Липи (1900-1944 рр.), що була написана 1940 р. На жаль, у ФБ не можна позначити слова, виділені автором курсивом, а це важливо. Тому вкладаю світлини зі сучасного видання книги. Раджу прочитати.

«3. КЛЮЧ СКЛЕПІННЯ

Ключ українського чорноморського склепіння – Білорусь є тим самим, для територіяльної сили України, чим для морської незалежності – Таврида.

Державна спільнота з Білоруссю – це питання життя для України. Білоруські землі – це недопущення до спільного кордону між балтійським і фінно-уральським експансійним осередком. Болота й ліси Білорусі, укохані й оспівані білорусами, – це найліпше забезпечення від загрози для України з півночі.

Це застава того, що наново не почнеться жахливе розшматування України на «західну» й «східну», що не повториться наново щось у роді Андрусівського договору.

Це врешті, підкреслювана В.Липинським новітня політична традиція українців. Великий Богдан (половина XVII століття) твердо встановив її, взявши під свій протекторат Пінську Білорусь і намагаючись встановити «вольний порт Бихов» (І.Крип’якевич).

Акт 20 червня 1657 року (присяга представників сточища Прип’яті тодішньої Білоруси) й акт 28 червня 1657 року (забезпечення, дане від Богдана Хмельницького Білорусі), це акти дуже важні, це оголошення унії Білорусі з Україною. Тодішня співпраця визначних білорусів, як полковник Стеткевич, маршалок Лукаш Єльський, стольник Адам Бжеський, – це живі виконавці акту геополітичного співжиття. Цей акт по 280 роках живий і досі, він же відкривав для Білорусі економічні вигоди (експорт лісу) й давав політичну забезпеку. Для України так само він був і лишається традицією безцінною вартості аж донині й на будуче.

Найбільшим консенсом є ті чи інші претензії до білорусинів за той чи інший повіт чи невиразну лінію кордонів. У найглибшому інтересі Україна була й буде дуже чесна й дуже зичлива політика щодо білорусинів. Без Білорусі українське склепіння є в небезпеці. З другого боку, при цілковитій незалежності невеликої Білорусі (коло 12 млн) буде вона відтята від півдня й стане знаряддям сусідів зліва чи справа, а значить, раною на карку України. Тим часом при зичливім співжитті – Білорус може стати шоломом на голові України. Зрештою, натуральні багатства Білорусі є дуже невеликі, щоб вони самі викликали чиюсь експансію. Найбільшим багатством Білорусі, досі несправедливо понижуваним, є духовна статечність і працьовитість цього народу із староруською культурою, їх визначні люди могли б не тільки в себе, але й в цілій історії України відіграти значну роль.

Геополітичною білоруські землі – це такі ж наддніпрянські землі, як ціла середня Україна. Оборона північних земель України лежить на північних межах Білорусі».

Тарас Гончарук

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