Дипломата РФ висилають із Норвегії через підозру у шпигунстві

Норвегія вишле з країни дипломата РФ, який зустрічався із раніше затриманим шпигуном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NRK.

Міністерство закордонних справ Норвегії не оприлюднює прізвище дипломата, якого висилають, але заявляє, що він працював у торговій секції російського посольства.

Начальник відділу комунікацій МЗС країни Труде Маасайде зазначила, що посла Росії в Норвегії викликали до МЗС та проінформували, що цей дипломат відтепер є персоною нон-грата. «Це тому, що він виконував дії, несумісні з його роллю та статусом дипломата», - підкреслила чиновник.

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Російське посольство повідомлено про депортацію у вівторок вдень. Відтоді дипломат мав 72 години, щоб залишити країну.

Як відомо, МЗС Норвегії ухвалило таке рішення після того, як затриманий раніше Харшарн Сінгх Татгар заявив на допиті, що передав інформацію та отримав гроші від російського дипломата. Татгар був затриманий 15 серпня під час зустрічі з російським дипломатом в одній із піцерій Осло. 17 серпня підозрюваного залишили під вартою на 4 тижні.

Фото: FOTO: CICILIE S. ANDERSEN/NRK