У Мінську акторів не пускають у Купалівський театр

У Мінську зранку 19 серпня заблокований Купалівський театр: техперсонал і актори не можуть потрапити до будівлі.

Як передає Укрінформ, про це TUT.BY повідомили актори театру.

«Усне розпорядження міністра культури - нікого не звільняти. Ми всі написали заяви про звільнення, але офіційно нас ще ніхто не звільнив, ми продовжуємо бути працівниками театру. Сьогодні о 9 годині ранку технічний персонал прийшов на роботу, і побачили, що двері просто замкнені, висить оголошення, що 19 і 20 серпня - вихідні у зв'язку з проведенням санітарно-епідеміологічної обробки всіх приміщень театру. Нас ніхто не попереджав ні про яку обробку! Вчора в театрі були люди в масках, правоохоронці. Що зараз відбувається всередині, ми не знаємо», - розповіли актори.

Як наголошується, всі входи в Купалівський театр закриті. Охорона театру повідомила, що в театрі присутнє керівництво, однак ніхто до преси так і не спустився. Відомо, що кілька акторів теж намагалися потрапити в театр зі службового входу, але їх не пустили.

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За інформацією акторів, в театрі зараз знаходяться люди в спеціальних костюмах для санобробки. Вони відкрили всі кабінети і гримерки.

Як заявляють актори, вони не несуть відповідальності за все, що тепер відбувається в будівлі театру і «як це може бути використано проти них».

14 вересня очікувалося відкриття сезону до 100-річчя театру. Однак вся робота через звільнення директора Павла Латушка припинена, колектив підтримав свого директора, співробітники заявили, що без нього не повернуться до роботи і на зустрічі з міністром культури демонстративно передали йому заяви на звільнення.

Співробітники театру кажуть, що виконувачем обов'язків директора призначений заступник міністра культури Валерій Громада.

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17 серпня Павло Латушко був звільнений з посади директора театру після того, як підтримав учасників акцій протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Як заявив сам Латушко перед трупою театру, міністр культури Юрій Бондар повідомив йому, що рішення про відставку погоджено з прем'єр-міністром Романом Головченком. Також від міністра прозвучала порада утриматися від висловлювань своєї громадської позиції.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Відразу після виборів у Білорусі почалися масові акції проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Зараз Тихановська перебуває в Литві.

Фото: Вадим Заміровський, TUT.BY