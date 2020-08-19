У Чернігові пройшла акція на підтримку білоруського народу

У Чернігові на Красній площі, біля стели Небесної сотні, пройшла акція на підтримку білоруського народу, який протестує проти фальсифікації виборів та насилля.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні білоруська нація об’єдналася спільною ідеєю правди та боротьби за справедливість. Не за Лукашенка, не за Тихановську, не за якусь іншу окрему особу, а просто ідеєю свободи і правди. Тому що в людей відібрали право вибору, закріплене в Конституції", - виголосив на мітингу білорус за національністю, учасник військових дій на сході України Сергій Богукалець.

На підтримку білоруського народу виступали й інші білоруси - ветерани АТО/ООС, науковці, громадські активісти. Доктор історичних наук, професор Сергій Леп’явко підкреслив, що українці й білоруси за тисячоліття сусідства завжди мали найкращі стосунки і були дійсно братніми народами. Учасники акції, а їх було близько сотні, тримали плакати та біло-червоні прапори.

Священник Євген Орда відправив заупокійну літію за всіма загиблими в Білорусі борцями за свободу і демократію.

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Після мітингу його учасники пройшли колоною до Катерининської церкви, де виконанням Гімну біля пам’ятника Борцям за волю України завершили акцію. Один з її організаторів, громадський активіст Олександр Ясенчук зазначив, що це перший, але не останній захід на підтримку білоруського народу.

Фото: SVOBODA.FM