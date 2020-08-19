У Нідерландах у вантажі ананасів знайшли тонну кокаїну на 75 мільйонів
Укрінформ
Нідерландські митники у порту Роттердама виявили у контейнері з імпортними ананасами тонну кокаїну.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.
“Наркотики були заховані в контейнері з ананасами, їхня вартість становить 75 мільйонів євро”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що контейнер прибув минулої суботи з бельгійського Антверпена.
При цьому днями в порту Роттердама було виявлено велику партію кокаїну серед бананів.
Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до контрабанди наркотиків.
Фото: Openbaar Ministerie