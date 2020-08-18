NEXTA: У Мінську приземлився спецлітак ФСБ

У столиці Білорусі Мінську приземлився літак, що належить російській ФСБ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Tелеграм-канал NEXTA.

"Кілька хвилин тому в Мінську приземлився Ту-214ПУ (серійний номер 523, реєстраційний номер RA-64523), що належить ФСБ РФ. Імовірно, це літак спецзв'язку, призначений для польоту по колу навколо певних точок під час виїзних візитів перших осіб РФ", - Говорячи в пості.

Як повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко 18 серпня вже втретє за чотири дні поговорив з президентом РФ Володимиром Путіним, який запевнив його в готовності РФ «допомогти в захисті Білорусі».

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Читайте також: Лукашенко привів у бойову готовність армію на західному кордоні

Одразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.