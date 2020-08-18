Через блекаут у Гаазі в море злили стічні води

У нідерландській Гаазі у зв‘язку з аварією електромереж, що сталася у місті у понеділок, у море було злито стічні води - купатись на всіх пляжах заборонено.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Внаслідок відключення електроенергії в Гаазі велика кількість неочищених стічних вод була злита в Схевенінгені (морський курорт на узбережжі Північного моря, один з районів Гааги), як запобіжний захід, купатися у морі в Схевенінгені заборонено”, - наголошується на сайті zwemwater.nl, де можна слідкувати за станом води в морі.

18 серпня морську воду відібрали на перевірку. Якщо після аналізів жодної небезпеки виявлено не буде, купатися в морі знову дозволять.

Варто зазначити, що у Гаазі +26, і на пляжах можна побачити відпочивальників, які ігнорують заборону.

Як повідомляв Укрінформ, 17 серпня 2020 у Гаазі стався масштабний збій у подачі електроенергії. Без живлення залишилися близько 37 тис. будинків, магазинів, кафе, підприємств та інших установ. Біля входів у супермаркети були величезні черги, продавці виходили з магазинів і пояснювали людям, що через збій у подачі електроенергії супермаркети зупинили роботу.

Касові апарати та банкомати також не працювали. На вулицях утворилися затори, адже світлофори не працювали. Окрім відключення світлофорів, причиною хаосу на дорогах став сильний дощ із градом. Тож на дороги оперативно вивели регулювальників. Через дві, а в деяких районах через три години світло в центрі міста з'явилося. У районах Гааги Схевенінген і Дуіндорп світло з'явилося ввечері.

На зупинках трамваїв можна було побачити повідомлення про те, що громадський транспорт не працює.

У Гаазі головний громадський транспорт - трамваї. Вони зупинялися просто посеред дороги. Також без транспорту залишилися власники електрокарів. Час від часу у Гаазі не працював інтернет. Причиною відключення електроенергії називають коротке замикання на головній розподільній станції.