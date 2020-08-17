Блекаут у Гаазі: без світла залишилися 37 тисяч будинків

У Гаазі стався масштабний збій у подачі електроенергії.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Без електроенергії залишилися близько 37 тис. будинків, магазинів, кафе, підприємств та інших установ. Біля входів у супермаркети утворилися величезні черги, продавці виходили з магазинів і пояснювали людям, що через збій у подачі електроенергії супермаркети зупинили роботу.

У Гаазі стався масштабний збій у подачі електроенергії / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

Касові апарати та банкомати також не працювали. На вулицях утворилися великі затори, адже світлофори не працювали. Окрім відключення світлофорів причиною хаосу на дорогах став сильний дощ із градом. Тож на дороги оперативно вивели регулювальників. Через дві, а у деяких районах три години світло в місті з'явилося.

У районах Гааги Схевенінген і Дуіндорп воно може з'явитися ввечері.

На зупинках трамваїв можна було побачити повідомлення про те, що громадський транспорт не працює.

У Гаазі головний громадський транспорт - трамваї. Вони зупинялися просто посеред дороги. Також без транспорту залишилися власники електрокарів. Час від часу у Гаазі не працював інтернет. Причиною відключення електроенергії називають коротке замикання на головній розподільній станції.