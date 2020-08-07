Блекаут у Нью-Йорку: без світла залишилася частина Манхеттена

Велика частина Манхеттена в Нью-Йорку залишилася без електропостачання у п'ятницю вранці. Після того, як ураган "Ісаіас" вразив регіон на початку цього тижня, 1,3 мільйона людей досі не мають електрики на всьому східному узбережжі США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABC News.

Голова міської енергокомпанії Кон Едісон заявив, що щонайменше 123 808 клієнтів залишилися без електропостачання.

Відключення сталися у районах Верхній Вест-Сайд, Гарлем та Верхній Іст-Сайд. Станом на зараз постачання електроенергії до цих районів відновлене.

Також від відключення електрики постраждав міський метрополітен. Через перебої з постачанням затримуються поїзди та не працюють станції.

BLACKOUT: Power outage hits large portions of Manhattan in New York City. https://t.co/VDrqKoxYop pic.twitter.com/fcxeQDyDJn — ABC News (@ABC) August 7, 2020

Як повідомлялося, на початку місяця влада Нью-Йорка оголосила штормове попередження через ураган "Ісаіас". Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження надзвичайного стану у Флориді, Південній та Північній Кароліні через цей ураган.