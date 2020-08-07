Блекаут у Нью-Йорку: без світла залишилася частина Манхеттена
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABC News.
Голова міської енергокомпанії Кон Едісон заявив, що щонайменше 123 808 клієнтів залишилися без електропостачання.
Відключення сталися у районах Верхній Вест-Сайд, Гарлем та Верхній Іст-Сайд. Станом на зараз постачання електроенергії до цих районів відновлене.
Також від відключення електрики постраждав міський метрополітен. Через перебої з постачанням затримуються поїзди та не працюють станції.
BLACKOUT: Power outage hits large portions of Manhattan in New York City. https://t.co/VDrqKoxYop pic.twitter.com/fcxeQDyDJn— ABC News (@ABC) August 7, 2020
Як повідомлялося, на початку місяця влада Нью-Йорка оголосила штормове попередження через ураган "Ісаіас". Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження надзвичайного стану у Флориді, Південній та Північній Кароліні через цей ураган.