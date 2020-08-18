Уряд Естонії заявив про невизнання виборів у Білорусі

Кабінет міністрів Естонії заявив, що не визнає результати президентських виборів у Білорусі, що відбулися 9 серпня, а також виступає в підтримку білоруського громадянського суспільства та вільної преси.

Про це йдеться в офіційній заяві естонського уряду, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Естонія не визнає результати президентських виборів у Білорусі 9 серпня, які не були ні вільними, ні справедливими. Естонія вважає, що Олександр Лукашенко позбувся свого мандата через повсюдну фальсифікацію результатів виборів», - йдеться в заяві.

Уряд Естонії підтримує волю білоруського народу до змін у країні і вважає важливим проведення нових, вільних і демократичних виборів. Він також підтримує введення адресних санкцій проти осіб, відповідальних за насильство і фальсифікації виборів. Водночас в естонському кабінеті міністрів вважають, що санкції не повинні завдавати шкоди пересічним громадянам Білорусі.

У заяві підкреслюється, що Європейський Союз має обговорити і зосередити увагу на ситуації в Білорусі в міжнародних організаціях, включаючи Раду Безпеки ООН, Раду ООН з прав людини, Раду Європи та ОБСЄ. Уряд вважає, що акцент повинен бути зроблений на запобігання можливої ​​ескалації насильства і пошуку мирного політичного рішення, яке приведе до нових виборів.

Уряд Естонії підтримує білоруське громадянське суспільство і вільну пресу, а також виступає за велику підтримку з боку Європейського Союзу. Зокрема, він погодився з пропозицією міністра закордонних справ підтримати білоруське громадянське суспільство в розмірі 100 тисяч євро.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше ніж 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декілька загиблих.

В Євросоюзі не визнали результати президентських виборів у Білорусі і вирішили почати роботу над санкціями проти посадових осіб, причетних до фальсифікацій і насильства відносно протестувальників.