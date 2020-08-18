Глава Євроради обговорив події у Білорусі з Путіним

Президент Європейської ради Шарль Мішель провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо подій у Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Твіттер.

«Щойно обговорив ситуацію у Білорусі з російським президентом Путіним», - написав Мішель.

Він наголосив, що тільки мирний та насправді інклюзивний діалог може вирішити кризу у Білорусі.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еманнуель Макрон також обговорили події у Білорусі з главою РФ Володимиром Путіним.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з їх офіційними результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декілька загиблих.

Зараз Світлана Тихановська знаходиться у Литві.