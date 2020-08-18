Глава Євроради обговорив події у Білорусі з Путіним
Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Твіттер.
«Щойно обговорив ситуацію у Білорусі з російським президентом Путіним», - написав Мішель.
Він наголосив, що тільки мирний та насправді інклюзивний діалог може вирішити кризу у Білорусі.
Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еманнуель Макрон також обговорили події у Білорусі з главою РФ Володимиром Путіним.
Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з їх офіційними результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети.
З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декілька загиблих.
Зараз Світлана Тихановська знаходиться у Литві.