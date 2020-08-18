Консули посольства Білорусі в ОАЕ підписали петицію проти насильства

Білоруська діаспора в Об'єднаних Арабських Еміратах виступила зі зверненням до влади Білорусі, в якій засуджується насильство по відношенню до мирних протестів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал TUT.BY з посиланням на представників діаспори, які проживають в ОАЕ.

«Білоруські громадяни звернулися в дипломатичну місію нашої країни в Дубаї з пропозицією також підтримати їх ініціативу. Зрештою свої підписи в документі поставили Генеральний консул Білорусі Ігор Бондарєв і консул Віталій Князєв », - йдеться у повідомленні.

У випущеному зверненні білоруси з Об'єднаних Арабських Еміратів засуджують необґрунтоване насильство правоохоронних органів по відношенню до мирних громадян і підтримують прагнення співвітчизників мирно висловлювати свою позицію. У тексті документа містяться вимоги до влади Білорусі негайно звільнити людей, затриманих під час акцій протесту; до генеральної прокуратури Білорусі - дати правову оцінку фактам насильства, провести розгляд і покарати винних, а до інших правоохоронних органів - надалі забезпечити безпеку під час мирних акцій протесту.

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У зверненні підкреслюється прихильність до ідеї суверенітету Білорусі і негативне ставлення до спроб його підриву ззовні, а також військового втручання інших держав у внутрішні справи країни.

Як раніше повідомляв Укрінформ, білоруський посол в Іспанії Павло Пустовой закликав своїх співвітчизників до перерахунку результатів голосування на президентських виборах, а також до суду над винними у насильстві, причому, як з боку силовиків, так і протестуючих.

У вівторок посол Білорусі в Словаччині Ігор Лещеня подав заяву про відставку. Це сталося через два дні після того, як дипломат записав відеозвернення, в якому рішуче підтримав учасників мирних протестів, що почалися в Білорусі після президентських виборів.

9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тіхановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.

фото: TUT.BY