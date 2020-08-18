Посол Білорусі в Іспанії закликав до перерахунку голосів на виборах

Білоруський посол в Іспанії Павло Пустовий закликав своїх співвітчизників до перерахунку результатів голосування на виборах президента..

Заяву Пустового оприлюднено на Фейсбук-сторінці посольства, опубліковано в Facebook-акаунті Посольства, повідомляє Укрінформ.

За словами посла, щоб вирішити ситуацію, неприйнятну в європейській державі XXI століття мирним шляхом, необхідно, перш за все, «перерахувати результати голосування». По-друге, потрібно провести «відкриті судові засідання» проти тих, хто: бив мирних демонстрантів; провокував на жорстокість силовиків, «першим нападаючи з камінням і арматурою»; безпідставно затримував і знущався над затриманими; здійснював автомобільні наїзди на представників міліції; погрожував близьким і рідним учасників подій.

Сьогодні повідомлялося, що посол Білорусі в Словаччині Ігор Лещеня подав заяву про відставку. Це сталося через два дні після того, як дипломат записав відеозвернення, в якому підтримав учасників мирних протестів, що почалися в Білорусі після президентських виборів.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. У лікарню потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: TUY.by