Кабул обстріляли ракетами, є поранені

Кабул обстріляли ракетами, є поранені

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Укрінформ
Невідомі обстріляли декілька районів афганської столиці Кабула щонайменше чотирма ракетами. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TOLO News.

Обстріл був здійснений вранці о 9:30 годині у вівторок, 18 серпня, у день коли країна відзначає 101-у річницю незалежності.

За словами очевидців, ракети попали по чотирьох районах міста.

Повідомляється, що в результаті обстрілу декількох людей було госпіталізовано до місцевих лікарень.

З даним МВС країни, ракети були запущені з двох транспортних засобів. що рухалися.

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Наразі жодне з терористичних угрупувань, які активні не території Афганістану, не взяло на себе відповідальність за атаку.

Як повідомляв Укрінформ, кілька днів тому внаслідок вибуху міни в афганській провінції Кандагар загинули четверо цивільних, ще шість осіб отримали поранення.

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