Кабул обстріляли ракетами, є поранені

Невідомі обстріляли декілька районів афганської столиці Кабула щонайменше чотирма ракетами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TOLO News.

Обстріл був здійснений вранці о 9:30 годині у вівторок, 18 серпня, у день коли країна відзначає 101-у річницю незалежності.

За словами очевидців, ракети попали по чотирьох районах міста.

Multiple rockets been fired towards Kabul’s green zone area, we heard whistles and booms. Government celebrates the Independence Day, Taliban congratulated the day with a message.#Afghanistan pic.twitter.com/uGFD4sGPXE — Sultan Faizy سلطان فیضی (@SultanFaizy) August 18, 2020

Повідомляється, що в результаті обстрілу декількох людей було госпіталізовано до місцевих лікарень.

З даним МВС країни, ракети були запущені з двох транспортних засобів. що рухалися.

Наразі жодне з терористичних угрупувань, які активні не території Афганістану, не взяло на себе відповідальність за атаку.

Як повідомляв Укрінформ, кілька днів тому внаслідок вибуху міни в афганській провінції Кандагар загинули четверо цивільних, ще шість осіб отримали поранення.