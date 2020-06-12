В афганській мечеті підірвали вибухівку, є загиблі
Укрінформ
Унаслідок підриву вибухівки в одній із мечетей на заході Кабула загинули четверо людей.
Про це повідомляє TOLO News із посиланням на заяву МВС країни.
«У п’ятницю під час молитви в мечеті на заході Кабула стався вибух», - йдеться у повідомленні.
За даними МВС, серед чотирьох загиблих імам мечеті.
У міністерстві додали, що вибухівку було закладено всередині мечеті.
2 червня внаслідок вибуху в іншій мечеті у центрі Кабула загинули дві людини, серед яких був імам, ще кілька людей отримали поранення.
Як повідомлялося, наприкінці лютого таліби погодилися знизити рівень насильства в рамках укладеного мирного договору з США. Проте після підписання цієї угоди інтенсивність атак талібів помітно зросла.
Фото: IANS