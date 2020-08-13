В Афганістані на міні підірвалися десятеро людей, є загиблі
Укрінформ
Унаслідок вибуху міни в афганській провінції Кандагар загинули четверо цивільних, ще шість осіб отримали поранення.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє TOLO News.
За словами місцевих правоохоронців, подія сталася сьогодні вранці коли автомобіль з цивільними наїхав на міну на дорозі в районі Панджвай.
Усіх поранених направлено до лікарні для надання медичної допомоги.
Наразі ніхто з терористичних угруповань не взяв на себе відповідальність.
Зазначається, що у неділю загинули щонайменше восьмеро цивільних в результаті вибуху міни в провінції Кандагар.
Фото: 92newshd.tv