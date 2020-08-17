ЄС готує нові санкційні списки проти відповідальних за насилля у Білорусі

Європейський Союз готує нові санкції проти Білорусі. До списків внесуть тих, хто відповідальний за розгін мирних протестів, тортури щодо затриманих протестувальників та фальсифікацію виборів.

Як передає Укрінформ, про це заявив представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Як зазначається, величезна кількість людей на вчорашніх акціях протесту у Білорусі чітко показує, що білоруський народ прагне змін. ЄС підтримує його у цьому.

За словами Борреля, з урахуванням шокуючих повідомлень про жорстокі побиття учасників протестів у Білорусі ЄС очікує ретельного та прозорого розслідування всіх порушень та притягнення винних до відповідальності.

"Як було узгоджено міністрами закордонних справ ЄС на нашій недавній відеоконференції, ЄС працює над новими списками санкцій проти осіб, відповідальних за насильство, придушення мирних протестів та фальсифікацію результатів виборів", - йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель ініціює позачергову зустріч міністрів МЗС країн-членів блоку через ситуацію у Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі тривають протести громадян, незгодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

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