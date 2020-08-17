Посольство РФ в Молдові

Посольство РФ в Молдові "замінували" вчетверте за два місяці

Укрінформ
У Кишиневі невідомий відправив на електронну пошту посольства Росії в Молдові повідомлення про «замінування» будівлі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsMaker.

За словами прессекретаря Інспекторату поліції Кишинева Наталії Статі, в понеділок о 9 ранку в поліцію з російського посольства повідомили про те, що на їхню електронну пошту прийшов лист від невідомого адресата. У листі невідомий повідомив, що будівля посольства «заміновано».

Карабінери незабаром оточили територію навколо посольства. На місце прибули спеціалізовані служби, оперативні групи поліції, сапери.

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Пізніше стало відомо, що повідомлення про закладену бомбу виявилося неправдивим. Провівши ретельну перевірку, сапери не виявили жодних підозрілих предметів в будинку і довкола нього.

Як повідомлялося, в червні в посольство РФ в Молдові три рази надходили помилкові повідомлення про мінування. Перше надійшло 1 червня. Тоді під час перевірки території навколо посольства сапери виявили в 15-20 метрах від будівлі зелену сумку, проте без слідів вибухових речовин або пристроїв. Неправдиве повідомлення в поліцію про те, що в будівлі посольства закладена бомба, надходило і 5 червня. 18 червня невідомий надіслав в посольство Росії електронною поштою лист, в якому повідомив про нібито закладену в будівлі бомбу. Прибулі на місце сапери не виявили будівлі жодних підозрілих об'єктів.

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