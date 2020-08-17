Посольство РФ в Молдові "замінували" вчетверте за два місяці

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsMaker.

За словами прессекретаря Інспекторату поліції Кишинева Наталії Статі, в понеділок о 9 ранку в поліцію з російського посольства повідомили про те, що на їхню електронну пошту прийшов лист від невідомого адресата. У листі невідомий повідомив, що будівля посольства «заміновано».

Карабінери незабаром оточили територію навколо посольства. На місце прибули спеціалізовані служби, оперативні групи поліції, сапери.

Пізніше стало відомо, що повідомлення про закладену бомбу виявилося неправдивим. Провівши ретельну перевірку, сапери не виявили жодних підозрілих предметів в будинку і довкола нього.

Як повідомлялося, в червні в посольство РФ в Молдові три рази надходили помилкові повідомлення про мінування. Перше надійшло 1 червня. Тоді під час перевірки території навколо посольства сапери виявили в 15-20 метрах від будівлі зелену сумку, проте без слідів вибухових речовин або пристроїв. Неправдиве повідомлення в поліцію про те, що в будівлі посольства закладена бомба, надходило і 5 червня. 18 червня невідомий надіслав в посольство Росії електронною поштою лист, в якому повідомив про нібито закладену в будівлі бомбу. Прибулі на місце сапери не виявили будівлі жодних підозрілих об'єктів.