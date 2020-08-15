На Харківщині чоловік "замінував" пенсійний фонд, щоб "провчити" співробітників

На Харківщині поліціянти викрили псевдомінера відділення Пенсійного фонду.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, у чоловіка виник конфлікт з працівниками установи і він вирішив їх таким чином "провчити".

14 серпня правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що на телефон райвідділення Пенсійного фонду зателефонував невідомий та повідомив, що будівля замінована. За адресою виїхали керівництво та слідчо-оперативна група, кінологи, працівники вибухово-технічного управління, співробітники ДСНС і медики.

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Поліціянти евакуювали 15 осіб та оглянули 438 квадратних метрів будівлі, а також 1905 квадратних метрів прилеглої території. Вибухових пристроїв або вибухонебезпечних речовин не виявили.

Вже за кілька годин особу псевдомінера встановили — ним виявився 60-річний мешканець села Олександрівка.

Як раніше повідомляло агентство, на початку тижня у Києві правоохоронці разом з представниками профільних служб перевіряли інформацію щодо замінування кількох посольств.

Фото: Нацполіція