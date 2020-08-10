У Києві шукають вибухівку у кількох посольствах

У Києві правоохоронці разом з представниками профільних служб перевіряють інформацію щодо замінування кількох посольств.

Про це Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

«На 15 годину прийшло повідомлення на електронну пошту одного з посольств, і в листі було повідомлено, що заміноване все посольство, і ще (були повідомлення про мінування - ред.) кількох різних посольств в різних районах міста. На об’єкти відправлено слідчо-оперативні групи і профільні служби для перевірки даних повідомлень», - розповіли у пресслужбі столичної поліції.

Водночас у відомстві наголосили, що не можуть надати інформацію, про які саме посольства йдеться.

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«Називати їх не можемо. Там в переліку менше 10 посольств, в різних районах міста Києва», - сказали у поліції.

Раніше ЗМІ інформували, що у понеділок у поліцію Києва надійшло повідомлення про замінування всіх посольств.