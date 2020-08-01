У Києві затримали підозрюваних у нападах на поштові відділення та пункти обміну валют

У столиці поліцейські затримали групу осіб, яких підозрюють у вчиненні серії розбійних нападів на території Києва.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«До складу злочинного угрупування входили троє чоловіків, один із яких перебував у розшуку. Протягом 2019-2020 років вони вчиняли озброєні розбійні напади на столичні поштові відділення та пункти обміну валюти», - йдеться у повідомленні.

Київські поліцейські затримали групу осіб, яких підозрюють у серії розбійних нападів / Фото: Офіційний сайт Національної поліції

Зокрема, до Дарницького управління поліції звернулася касир пункту обміну валют та повідомила, що до фінустанови на проспекті Миколи Бажана зайшов невідомий та під загрозою застосування гранати намагався заволодіти грошима, але після спрацювання сигналізації він втік з місця події та залишив гранату «Ф-1» в шухляді для передачі грошей, висмикнувши з неї чеку.

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Відомості про подію правоохоронці внесли до ЄРДР за ч. 3 ст. 187 (Розбій) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ та почали розшук особи, причетної до злочину.

У ході оперативно-розшукових заходів оперативні працівники територіального підрозділу та столичного главку затримали чоловіка за підозрою у вчинення розбійного нападу. Ним виявися 30-річний раніше судимий за крадіжки та підробку документів уродженець Донеччини, який винаймав у столиці квартиру.

Під час проведення першочергових слідчих дій чоловік зізнався у вчиненні розбою та повідомив, що за місцем його помешкання може знаходитися вогнепальна зброя та особи, причетні до інших озброєних розбійних нападів на території Києва.

У подальшому оперативники Дарницького управління поліції за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення провели невідкладні процесуальні дії на орендованій квартирі.

Правоохоронці затримали на місці 28-річного уродженця Донеччини, який обґрунтовано підозрюється у вчинені двох розбійних нападів на поштові відділення у Деснянському і Дніпровському районах столиці, та 26-річного чоловіка без постійного місця проживання у Києві, який переховувався від органів досудового розслідування за вчинення квартирної крадіжки у Шевченківському районі міста.

Також правоохоронці вилучили пістолет типу «Шмайсер» із трьома магазинами та бойові набої до нього. Окрім того, до речових доказів було долучено одяг, в якому спільники вчиняли злочини.

Затриманому за озброєний розбійний напад на пункт обміну валют слідчі Дарницького управління поліції оголосили про підозру у вчинені двох кримінальних правопорушень; на час досудового розслідування він буде перебувати під цілодобовим домашнім арештом.

Інших фігурантів передали до територіальних підрозділів поліції Деснянського та Шевченківського районів для проведення необхідних слідчих дій, вручення повідомлень про підозру та обрання їм запобіжного заходу. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У рамках проведення досудового розслідування поліцейські перевіряють причетність затриманих до вчинення інших злочинів на території Києва.