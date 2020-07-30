У Києві затримали "мінера" станції метро "Вокзальна"

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

“Затримано зловмисника, який здійснив завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особу, яка здійснила неправдиве повідомлення, встановлено та затримано в порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 29-річний житель столиці.

Чоловіку оголошено підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Мотиви його вчинку встановлюються.

Як повідомлялось, 29 липня невідомий чоловік по спецлінії «102» заявив про підготовку вибуху на станції метро «Вокзальна».

Для перевірки вказаного повідомлення станцію метро "Вокзальна" було закрито на вхід та вихід, евакуйовано понад 300 пасажирів, потяги проїжджали станцію без зупинки. За результатами обстеження підозрілих предметів, а також вибухонебезпечних предметів та речовин не виявлено.