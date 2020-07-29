"Шулявська", Поділ та станції метро: інциденти з вибухівкою об’єднали в одну справу

Прокуратура Києва об’єднала провадження щодо вибухів біля входу до метро «Шулявська» та у під’їзді будинку на Подолі, а також інцидентів із закладенням вибухових пристроїв біля метро "Мінська" та на сміттєспалювальному заводі.

Про це заявив очільник столичної прокуратури Олег Кіпер у середу, 29 липня, під час спільного брифінгу з начальником ГУНП в м. Києві Андрієм Крищенко щодо затримання підозрюваних у вчиненні терористичних актів, повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

«Прокуратурою міста було прийнято рішення про об’єднання розпочатих кримінальних проваджень в одне. Подальше розслідування було доручено ГУ СБУ в м. Києві та Київській області за статтею 258 КК України «Терористичний акт», - повідомив Олег Кіпер.

Він зазначив, що упродовж липня у столиці сталася низка резонансних подій, пов’язаних з вибухами невстановлених пристроїв у громадських місцях, а також виявлення небезпечних предметів, схожих на саморобні вибухові пристрої.

Зокрема, перший випадок стався увечері 17 липня у Шевченківському районі столиці. Біля станції метро «Шулявська» у сміттєвій урні вибухнув невідомий пристрій, уламки якого поранили трьох людей.

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20 липня працівники сміттєпереробного підприємства на території Дарницького району виявили у пакеті саморобний вибуховий пристрій.

21 липня до поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що біля станції метро «Мінська» між двома автомобілями знаходиться саморобний вибуховий пристрій. Вибухотехніки знайшли його та знешкодили.

Крім того, зранку 27 липня у під’їзді будинку по вул. Нижній Вал біля сміттєпроводу здетонував ще один саморобний вибуховий пристрій, у результаті чого пошкоджено вікна на сходових майданчиках двох поверхів.

У двох із зазначених випадків на місці події були знайдені записки від невідомих осіб з погрозами вибухів та вимогами перерахувати на електронний гаманець 50 біткоїнів, що у грошовому еквіваленті становить суму близько 500 тис. доларів США.

Крім того, з’ясувалося, що використані зловмисниками саморобні вибухові пристрої мають подібний механізм, а до їх виготовлення можуть бути причетні одні й ті самі особи.

Саме враховуючи всі ці обставини, прокуратура Києва й вирішила об’єднати розпочаті кримінальні провадження в одне.

Також на брифінгу зазначили, що 27 липня у ході спецоперації були затримані двоє чоловіків 1960 та 1961 р.н., мешканці міста Києва. Один з них раніше був засуджений за замах на вбивство, поєднаний із застосуванням саморобного вибухового пристрою.

Як розповів начальник столичної поліції, під час обшуків у затриманих вилучили предмети та речовини, які можуть використовуватися для виготовлення вибухівки, пристрої для роботи з платами та радіокерування, десятки мобільних телефонів та стартових пакетів, інструкції для виготовлення вибухової речовини та інші речові докази.

Наразі вказаним особам повідомлено про підозру, до суду скеровано клопотання про обрання запобіжних заходів у виглядів тримання під вартою.

Як повідомляв Укрінформ, СБУ встановила та затримала двох організаторів серії вибухів у Києві, які після першого вибуху надіслали на адреси СБУ, МВС, інших державних органів та ЗМІ вимоги фінансового характеру. Зокрема, зловмисники вимагали перерахувати їм 50 біткоїнів орієнтовною вартістю 500 тисяч доларів на електронний гаманець.

Проведено 15 обшуків за адресами проживання та перебування фігурантів, під час яких вилучено речові докази протиправної діяльності. Зокрема, виявлено один мобільний телефон, у пам’яті якого збережені QR-коди аналогічні тим, які залишили на місцях вчинення вибухів.

27 липня в Києві на Подолі прогримів вибух у житловому будинку. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

17 липня у результаті вибуху біля виходу зі станції метро «Шулявка» тілесні ушкодження отримали четверо осіб. 22-річного студента з місця пригоди госпіталізували. Інші троє постраждалих звернулися до лікарів.