Біля "Шулявської" у Києві стався вибух, постраждав перехожий

У Києві у смітнику біля входу до станції метро "Шулявська" стався вибух, одна людина травмована.

Про це повідомляє Київський метрополітен у Twitter.

"Невідомий пристрій вибухнув у смітнику біля входу до ст. "Шулявська" о 20.08. Одному перехожому, що отримав травму ноги, надали медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вибухом пошкоджені вікна станції.

Обставини події з'ясовують правоохоронці.

Метро працює у звичайному режимі. Станція "Шулявська" відкрита для пасажирів. додали в метрополітені.

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Як повідомили в поліції Києва, потерпілого чоловіка госпіталізовано.

"На місці події попередньо встановлено, що вибух стався у сміттєвій урні. Внаслідок цього один чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізовано до лікарняного закладу. Особа потерпілого встановлюється", - йдеться в повідомленні.

В поліції зазначили, що коли о 20:10 на спецлінію 102 надійшла інформація про те, що на проспекті Перемоги біля входу на станцію метро «Шулявська» стався вибух, туди негайно виїхали наряди поліції, слідчо-оперативні групи Головного та районого управлінь поліції, спеціалісти вибухо-технічної служби, кінологи та представники інших профільних служб.

На місці події правоохоронці проводять ряд необхідних першочергових слідчих дій та встановлюють усі обставини скоєного. Задля безпеки вибухотехніки обстежили прилеглу територію: жодних підозрілих або небезпечних предметів не виявлено.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Шевченківському районному управлінні поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

фото: Informator.ua