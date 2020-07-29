Станція "Вокзальна" у Києві поновила роботу – вибухівки не знайшли

Станція "Вокзальна" у Києві поновила роботу після перевірки правоохоронцями анонімного дзвінка з повідомленням про мінування.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Facebook.

"Увага! Поліція завершила перевірку станції "Вокзальна". Метрополітен працює у звичайному режимі!", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що станцію "Вокзальна" київського метро закрили на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування.