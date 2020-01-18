Поліція затримала "мінера" харківського ринку

Поліція викрила зловмисника, який "замінував" у Харкові ринок площею 25 тис. кв. м.

Про це повідомляє відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Вжитими заходами співробітники Слобідського райвідділу поліції у скоєнні злочину викрили 44-річного харків’янина, який зробив завідомо неправдиве повідомлення про мінування. Встановлено, що він скоїв правопорушення в стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці вилучили у нього мобільний телефон, з якого був здійснений виклик", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація про замінування ринку по проспекту Героїв Сталінграда надійшла до поліції напередодні близько 15:05. На місці події працювали слідчо-оперативна група, працівники кінологічного центру, фахівці вибухотехнічного управління поліції, патрульні поліцейські. Правоохоронці оглянули 25 тис. кв. м території, евакуювали 1500 осіб - жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин не виявлено.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 2 до 6 років.

Як повідомляв Укрінформ, 3 січня у Харкові викрито молодика, який "замінував" офіс компанії мобільного зв’язку площею 250 кв.м. Затриманий - 19-річний харків’янин. Хлопець пояснив свої дії тим, що образився на працівників компанії.

Загалом з 21 квітня у Харкові перевірено з приводу фейкового замінування кілька тисяч об’єктів, евакуйовано близько 15 тисяч людей, "мінерів" продовжують розшукувати.