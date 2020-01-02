У Дніпрі затримали "мінера" вокзалів

У Дніпрі затримали чоловіка, який надав неправдиву інформацію про замінування двох вокзалів.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

«Поліцейські встановили чоловіка, який зателефонував з власного мобільного телефону до поліції та повідомив про замінування. Ним виявився 48-річний місцевий житель. Чоловік пояснив, що здійснив дзвінок без будь-яких причин», - йдеться у повідомленні.

Про замінування Центрального вокзалу у м. Дніпро повідомлення надійшло до поліції 1 січня о 12:20. До Головного залізничного та автовокзалу одразу виїхали поліцейські разом з працівниками вибухотехнічної служби і кінологами. Експерти-вибухотехніки обстежили приміщення та прилеглу територію двох вокзалів. Жодних вибухових та небезпечних пристроїв виявлено не було. Евакуація не проводилась.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян). Зловмисника затримали. За неправдиве повідомлення про замінування йому загрожує від 2-х до 6 років позбавлення волі.