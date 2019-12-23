СБУ затримала трьох киян, які на замовлення 15 разів “мінували” ТРЦ
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
“До складу групи входило троє мешканців столиці. Зловмисники здійснювали дзвінки з погрозами вчинення вибухів в одному з торговельно-розважальних центрів у Голосіївському районі. Замовником анонімних повідомлень був столичний бізнесмен, екскерівник служби охорони закладу. За попередньою інформацією, через «мінування» ТРЦ колишні його власники намагалися помститися теперішнім керівникам закладу за невирішений комерційний спір”, - йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, впродовж року зловмисники 15 разів анонімно телефонували на спецлінію «102» з відповідними погрозами.
За кожне повідомлення виконавці дзвінків отримували від 100 до 150 доларів.
“Сума завданих збитків через проведення заходів реагування на повідомлення зловмисників становить понад 3 мільйони гривень”, - підкреслюється в повідомленні.
Нині чотирьом фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.
Фото: пресцентр СБУ