СБУ затримала трьох киян, які на замовлення 15 разів “мінували” ТРЦ

Служба безпеки України викрила діяльність організованого угруповання, учасники якого причетні до здійснення завідомо неправдивих повідомлень про замінування.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“До складу групи входило троє мешканців столиці. Зловмисники здійснювали дзвінки з погрозами вчинення вибухів в одному з торговельно-розважальних центрів у Голосіївському районі. Замовником анонімних повідомлень був столичний бізнесмен, екскерівник служби охорони закладу. За попередньою інформацією, через «мінування» ТРЦ колишні його власники намагалися помститися теперішнім керівникам закладу за невирішений комерційний спір”, - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, впродовж року зловмисники 15 разів анонімно телефонували на спецлінію «102» з відповідними погрозами.

За кожне повідомлення виконавці дзвінків отримували від 100 до 150 доларів.

“Сума завданих збитків через проведення заходів реагування на повідомлення зловмисників становить понад 3 мільйони гривень”, - підкреслюється в повідомленні.

Нині чотирьом фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Фото: пресцентр СБУ