Австралія встановила новий антирекорд смертності від COVID-19

В Австралії зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу за добу - 25, а загальна кількість померлих пацієнтів становить 421 особу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Sydney Morning Herald.

Відзначається, що за 24 години австралійські медики зареєстрували 282 нових випадків інфікування.

За останніми даними, з початку пандемії в Австралії виявили 23 576 випадків зараження COVID-19, побороти хворобу вдалося 14 080 громадянам. Всього в країні провели близько 5,3 мільйона тестів на коронавірус.

При цьому госпіталізація знадобилася 680 зараженим, 47 з яких перебувають у важкому стані. Ще 7758 осіб лікуються вдома під спостереженням лікарів.