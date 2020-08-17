Керівник туристичного управління Ірландії пішов у відставку через відпочинок в Італії

Голова управління туризму Ірландії Майкл Каулі подав у відставку через проведену в Італії відпустку під час пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це інформує Market Watch.

Зазначається, що Каулі поїхав відпочивати до Італії, попри поради власного уряду щодо обмеження неважливих подорожей за кордон.

Оголошуючи про відставку, чиновник зазначив, що залишає посаду з "великим жалем", і додав: "Я повністю підтримую урядову політику в галузі туризму. Продовжуватиму допомагати галузі долати поточні труднощі".

До призначення на державний пост Каулі обіймав посаду заступника виконавчого директора та головного оперативного директора авіакомпанії Ryanair.

За даними сайту Worldometer, у світі зафіксовано 21 817 650 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 772 751 летальні, одужала 14 553 191 особа.