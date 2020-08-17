У Лондоні помер онук Нурсултана Назарбаєва

У столиці Британії помер онук першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва 29-річний Айсултан Назарбаєв.

Про це, як передає Укрінформ, повідомила його матір, Даріга Назарбаєва на сайті Фонду Нурсултана Назарбаєва.

"Моя сім’я глибоко сумує з приводу смерті нашого улюбленого Айсултана, і в цей дуже важкий для нас час ми сподіваємося, що громадськість проявить розуміння і шанобливе ставлення до нашої непоправної втрати", – написала Даріга Назарбаєва.

За даними казахського видання Zakon, причиною смерті могла стати зупинка серця.

Через 10 днів Айсултану виповнилося б 30 років. Він народився 26 серпня 1990 року в родині старшої дочки президента Казахстану Даріги Назарбаєвої та Рахата Алієва. Навчався в "Міжнародному коледжі безперервної освіти" в Астані, а також в школі-пансіоні "Американська міжнародна школа" в Австрії. У 2010 році закінчив британську Королівську військову академію в Сандхерсті. У 2012 році почав працювати в Головному розвідувальному управлінні Міноборони Казахстану, де прослужив рік. Почав займатися футболом в клубі "Адміра Ваккер" під час служби батька послом в Австрії.

Айсултан Назарбаєв був віцепрезидентом Національної федерації футболу Казахстану.

В лютому цього року він попросив політичного притулку в Британії, де до цього він отримав умовне покарання на рік за напад на поліціянта: він покусав стража порядку, коли той намагався запобігти його самогубству в Лондоні. На початку року Айсултан написав у Facebook, що його спробують вбити. Він також стверджував, що Нурсултан Назарбаєв не його дід, а батько.

Матір загиблого, Даріга Назарбаєва, є колишньою спікеркою казахського парламенту. Батько, Рахат Алієв, який критикував Нурсултана Назарбаєва, був знайдений повішеним у тюремній камері в австрійській в’язниці у 2015 році.