Онук Назарбаєва попросив політпритулку в Британії

Айсултан Назарбаєв, онук першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, через тиск сім'ї попросив політичний притулок у Великій Британії.

Про це він написав у Facebook.

"Я прошу у Великій Британії політичного притулку... Час людям дізнатися, що насправді відбувалося і чому! Річ у тому, що я володію інформацією про високомасштабну корупцію між урядом Росії і Казахстану. Я кажу про мільярди доларах США, вкрадені у народу Казахстану. Я опинився в центрі цієї жадібності і ненаситності моєї сім'ї, а зокрема, моєї мами (Даріги Назарбаєвої та її чоловіка Кайрата Шаріпбаєва)", - пише Назарбаєв-молодший.

Він говорить про продаж казахстанського газу російському концерну "Газпром" за заниженою ціною через посередницьку компанію. Ця компанія нібито має прибуток близько півтора мільйона доларів в рік. Ці гроші виводяться в Сінгапур. Назарбаєв-молодший. зазначає, що потім ці гроші діляться серед найближчого оточення президента Росії – так званими "гаманцями" Путіна – і керівництвом "Газпрому".

Айсултан Назарбаєв пише, що про всі деталі можна буде прочитати в його інтерв'ю з британським виданням Times.

Восени 2019 року суд у Лондоні засудив Айсултана Назарбаєва до умовного терміну за напад на поліцейських. Слідчі з'ясували, що він перебував під впливом наркотиків. Вирок передбачає випробувальний термін у півтора року, лікування від наркозалежності й штраф.

Айсултан Назарбаєв - син старшої доньки експрезидента Казахстану Даріги Назарбаєвої й Рахата Алієва. Він закінчив Королівську військову академію у Великій Британії і був зарахований до штату головного розвідувального управління міністерства оборони Казахстану.

Батько Айсултана - Рахат Алієв (1962-2015) - казахстанський політик, бізнесмен і дипломат. Після сварки з президентом РК Нурсултаном Назарбаєвим в 2008 році був позбавлений всіх рангів, чинів і звань і заочно засуджений до 20 років позбавлення волі. Переховувався в Австрії, де раніше обіймав посаду посла. Пізніше був заарештований і поміщений в австрійську в'язницю. У лютому 2015 року Алієва знайшли повішеним в одиночній камері, в його крові виявили барбітурати. Офіційною версією є самогубство, хоча багато близьких друзів і родичів не вірять у цю версію.