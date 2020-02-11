Назарбаєв доручив з’ясувати причини масових сутичок у Казахстані

Голова Ради безпеки Казахстану, експрезидент Нурсултан Назарбаєв провів засідання Радбезу, на якому доручив з’ясувати причини масових сутичок на півдні країни, внаслідок яких загинули 10 осіб.

Про це повідомляється на сайті Назарбаєва.

"В ході засідання була розглянута ситуація у Кордайському районі Жамбильської області", - йдеться у повідомленні.

Відкриваючи засідання, Назарбаєв висловив співчуття родинам загиблих в результаті сутичок у Кордайському районі та побажав якнайшвидшого одужання всім постраждалим.

Назарбаєв закликав уважно вивчити причини ситуації, що виникла, та покарати винних відповідно до норм законодавства.

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Як повідомлялося, у ніч проти 8 лютого у кількох селах Кордайського району на півдні Казахстану сталися масові заворушення. Села Сортобе та Масанчі були оточені поліцією та військовими.

За свідченнями мешканців, увечері 7 лютого кілька сотень немісцевих чоловіків приїхали до сіл, значну частину населення яких становлять етнічні дунгани, та атакували селян, підпалили будинки, крамниці, що належать дунганам, розгромили автівки. До цього набула поширення інформація про локальний конфлікт між селянами. Увечері 8 лютого влада оголосила "надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого масштабу".