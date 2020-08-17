В Анкарі розкритикували заяви Байдена щодо підтримки турецької опозиції

В Анкарі розкритикували заяви Байдена щодо підтримки турецької опозиції

Укрінформ
В Анкарі піддали критиці висловлювання кандидата на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена, яке він оприлюднив у одному з інтерв’ю, критикуючи президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та висловлюючи свою підтримку опозиційним силам.

Про це передає власний кореспондент Укрінформу з посиланням на голову управління з комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттіна Алтуна.

"Ніхто не може робити закиди національній волі та демократії, ставити під сумнів легітимність нашого президента, який був обраний народом. Ті, хто наважувався це зробити, поплатилися за це останній раз в ніч проти 15 липня 2016 року (спроба державного перевороту в Туреччині - ред.). Це дружнє нагадування", - заявив Алтун.

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Окрім того, на своїй сторінці у Twitter він написав, що зауваження Байдена відображають «ігри», в які хочуть грати з Туреччиною, та "інтервенційну позицію" стосовно країни.

Критичні зауваження Байдена на адресу Ердогана були висловлені ще у грудні минулого року, але це відео було оприлюднене лише тепер. Американський політик та кандидат на президентське крісло Джо Байден висловився за необхідність підтримувати турецьку опозицію, зокрема, аби вона мала змогу перемогти нинішнього президента на виборах, назвав Ердогана автократом та розкритикував його політику відносно курдів.

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Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 15 липня 2016 року в Туреччині сталася спроба державного перевороту, під час якої 251 людина загинула, 2,2 тисячі отримали поранення. В організації путчу офіційна Анкара звинувачує релігійного проповідника Фетхуллаха Гюлена, який живе у США, і його організацію FЕТО. У травні 2018 року турецький суд засудив 104 осіб до довічного ув'язнення за причетність до руху Гюлена.

Вибори президента США мають відбутися 3 листопада. Суперником нинішнього президента Дональда Трампа є кандидат від Демократичної партії Джо Байден. Кілька днів тому він визначився з кандидатурою на пост віцепрезидента: у разі перемоги Байдена на виборах ним стане сенаторка Камала Гарріс. Представники розвідки США вважають, що Російська Федерація намагається очорнити Байдена напередодні виборів.

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