Франція направила винищувачі до Середземного моря через суперечку Туреччини та Греції

Між Грецією та Туреччиною погіршились відносини через розвідку нафти та газу у спірних водах здійснювану турецькою стороною.

У цьому зв'язку Франція надіслала два винищувачі Rafale та військовий фрегат до східного Середземномор'я. Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Туреччину припинити розвідку нафти та газу у спірних водах. Турецький корабель розпочав місію в цьому районі у понеділок, що викликало обурення у Греції.

Макрон повідомив грецькому прем'єр-міністру Киріакосу Міцотакісу, що французькі військові триматимуть ситуацію під контролем.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що єдине рішення щодо ситуації у Середземномор'ї - діалог, та що його країна не займається авантюрами.

"Якщо ми будемо діяти зі здоровим глуздом та розумом, ми зможемо знайти безпрограшне рішення, що відповідає інтересам кожного", - сказав Ердоган.

"Я вирішив тимчасово посилити французьку військову присутність у Середземномор'ї у співпраці з Грецією та іншими європейськими партнерами. Ситуація в Східному Середземномор'ї викликає занепокоєння. Односторонні рішення Туреччини щодо розвідки нафти спричиняють напругу. Ця напруга має закінчитися, щоб забезпечити спокійний діалог між країнами-сусідами та союзниками по НАТО", - зазначив Макрон.

Як повідомляв Укрінформ, ситуація в східному Середземноморї загострилася після того, як турецьке судно Oruç Reis, призначене для сейсмогеологічної розвідки, вийшло в море. Це викликало різку реакцію з боку Греції. Туреччина заявила про готовність реагувати рішуче та вивела в Середземне море військові кораблі для захисту дослідницького судна. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував країнам Середземномор'я знайти прийнятну для всіх «формулу». Уряд Греції звернувся до ЄС з проханням провести позачергову зустріч на рівні міністрів МЗС через напругу на морському кордоні з Туреччиною у східному Середземномор’ї.

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