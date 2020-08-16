У Таїланді антиурядова демонстрація – вимагають відставки та нової конституції

У столиці Таїланду Бангкоку понад 10 тисяч людей беруть участь в антиурядовій демонстрації, яку вже назвали найбільшою з 2014 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Протестувальники, переважну більшість яких становлять студенти, вимагають відходу від політики експрем'єр-міністра Праюта Чан-Очі, прийняти нову конституцію та припинити переслідування опозиційних активістів.

"Ми хочемо нових виборів та нового парламенту для народу", - заявляють демонстранти.

Організатори акції протесту - рух "Вільні люди".

Як зазначається, тайські студенти майже щодня проводять акції протесту, але нинішня стала найбільш велелюдною.

Фото ілюстративне: xinhuanet.com