МВС Білорусі нарахувало 65 тисяч учасників мітингу на підтримку Лукашенка

Прессекретар Міністерства внутрішніх справ Білорусі Ольга Чемоданова заявила, що у мітингу на підтримку президента Олександра Лукашенка у Мінську взяло участь 65 тисяч людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

"Станом на 13:00 на площі Незалежності було 65 000 людей", - сказала речниця.

Водночас у МВС не повідомили, скільки людей вийшло на Марш свободи, що нині відбувається у центрі Мінська.

Проте, за деякими даними, кількість учасників акції перевищує 200 тисяч.

Акції протесту проходять і в інших населених пунктах Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила їх результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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У країні розпочалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. Від початку протестів було затримано понад 6 тис. осіб, є загиблі.

У Євросоюзі не визнали результатів президентських виборів в Білорусі і вирішили розпочати роботу над санкціями проти посадових осіб країни, причетних до фальсифікацій і насильства щодо протестувальників.

фото: БЕЛТА