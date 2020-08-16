Не може бути більше 80% голосів сфальшовано - Лукашенко про вибори

Президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що вибори відбулися, оскільки, на його думку, не можна сфальшувати 80 відсотків голосів на його користь.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Виступаючи на мітингу, Лукашенко відповів на вимоги щодо нових виборів.

"Нам пропонують новий уряд, але нам не потрібні закордонні уряди, нам потрібен власний уряд, і ми його оберемо", - заявив чинний президент.

"Вибори відбулися. Не може бути більше 80 відсотків сфальшовано", - додав білоруський лідер.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано понад 6 тис. осіб, є загиблі.