Як пройшов шостий день протестів у Білорусі

У Білорусі вже кілька днів тривають виступи громадян, незгодних з офіційними результатами виборів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Представники силових органів застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися всією країною. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

Від початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

Як повідомлялося, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70 відсотків голосів під час виборів, і закликала громадян Білорусі у наступні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.

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