Протести в Болгарії: силовики знесли наметове містечко

У столиці Болгарії Софії поліція демонтувала наметове містечко, напередодні встановлене протестувальниками.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Балканський оглядач.

Нові акції протесту у болгарській столиці розпочалися пізно ввечері у четвер, 13 серпня. Протестувальники перекрили перехрестя біля посольства Румунії, встановили намети та спорудили барикади зі сміттєвих баків, дерев’яних піддонів та автомобільних покришок.

Сьогодні зранку, близько 5-ї години, поліція демонтувала споруди. Було затримано трьох учасників протесту.

Водночас у Софії продовжується блокування Орлового мосту, майдану Незалежності та перехрестя перед Софійським університетом.

Розпочалося блокування вулиць також у місті Пловдив. Минулої ночі протестувальники вперше перекрили два перехрестя у центрі міста.

Як повідомлялося, загальнонаціональні антиурядові та антикорупційні протести в Болгарії розпочалися 9 липня, після обшуків в адміністрації президента, які були обумовлені розслідуванням двох не пов'язаних між собою справ про корупцію та розголошення державної таємниці.

Глава держави Румен Радев поклав відповідальність за обшуки на прем'єра і закликав міністрів скласти повноваження, порівнявши уряд з мафією.

Фото: Фейсбук/ Балканський оглядач