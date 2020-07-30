Протести у Болгарії: мітингувальники заблокували перехрестя в центрі Софії

У Болгарії вже три тижні поспіль не вщухають протести з вимогою відставки уряду і генерального прокурора країни.

Про це повідомляє RFE/RL.

«Тисячі людей пройшли маршем у містах по всій Болгарії 29 липня, відзначаючи три тижні протестів та вимагаючи відставки уряду та генерального прокурора», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в ході протесту у середу мітингувальники перекрили кілька перехресть у столиці Софії, майже паралізувавши рух транспорту. Демонстранти скандували за відставку прем'єр-міністра Бойка Борисова.

Протестувальники звинувачують уряд у підтриманні зв’язків з мафією, відмові від боротьби з корупцією та від реформування судової гілки влади, у придушенні свободи слова.

Антиурядові протести в Софії та інших містах Болгарії 29 липня були більш масштабними, ніж у попередні дні, йдеться у повідомленні.

Учасники протесту в Софії пообіцяли залишатися на вулиці, поки їхні вимоги не будуть виконані.

Як повідомлялося, в Болгарії вже три тижні тривають загальнонаціональні антиурядові та антикорупційні протести. Демонстрації почалися 9 липня, після обшуків в адміністрації президента, які були обумовлені розслідуванням двох не пов'язаних між собою справ про корупцію та розголошення державної таємниці.

Глава держави Румен Радев, давній критик уряду Борисова, поклав відповідальність за обшуки на прем'єра і закликав міністрів скласти повноваження, порівнявши уряд з мафією.

Фото: BGNES