Білл Гейтс спрогнозував терміни закінчення пандемії

Американський філантроп та мільярдер Білл Гейтс вважає, що вжиті заходи щодо запобігання поширенню пандемії коронавірусу та розробки вакцини принесуть користь.

Як передає Укрінформ, про це він заявив у інтерв'ю Wired.

За словами Гейтса, кінець цієї історії настане вже незабаром.

"Вплив інновацій на збільшення охоплення діагностики, поява нових терапевтичних засобів та вакцин по-справжньому вражає. І це змушує мене припускати, що у багатьох країнах ми зможемо розібратися з цим до кінця 2021, а в світі загалом - до кінця 2022 року", - сказав Гейтс.

Водночас Гейтс зазначив, що в РФ та КНР тиск на виробників вакцини такий високий, що громадянам можуть почати робити щеплення, не перевіривши їх достатньо на ефективність та побічні ефекти.

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У США, за словами Гейтса, подібне неможливо. І якщо вакцина з'явиться на чотири місяці пізніше - нічого страшного.

Коментуючи ситуацію у США, він зазначив, що більшість проведених тестів в країні - абсолютно марні, тому що результатів доводиться чекати дуже довго - більше тижня.

«Лабораторії мають брати плату за тести лише в тому випадку, якщо вони можуть надати результати протягом 48 годин», - вважає Гейтс.

Як повідомлялося, у світі станом на середину дня 14 серпня зафіксовано 21 100 485 випадків COVID-19, померла 758 001 особа, одужало 13 948 929 людей.