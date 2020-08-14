Париж оголосили "червоною" зоною через COVID-19

Французький уряд оголосив Париж та район Буш-дю-Рон у префектурі Марселя на узбережжі Середземного моря "червоними" зонами із значним поширенням коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Згідно з урядовою постановою, місцева влада тепер має повноваження обмежувати кількість людей у громадських місцях, будівлях та транспортних засобах і авіаподорожах, а також закривати деякі заклади, де існує високий ризик зараження COVID-19.

Зазначається, що цей захід є наслідком різкого зростання випадків COVID-19 за останні два тижні.

За даними Worldometer, станом на 14 серпня у Франції зафіксовано 209 365 заражень COVID-19, з них – 30 388 осіб померли, 83 472 одужали.

Всього у світі зареєстрували понад 21 мільйон хворих коронавірусною інфекцією.

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