Париж оголосили "червоною" зоною через COVID-19
Укрінформ
Французький уряд оголосив Париж та район Буш-дю-Рон у префектурі Марселя на узбережжі Середземного моря "червоними" зонами із значним поширенням коронавірусної інфекції.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.
Згідно з урядовою постановою, місцева влада тепер має повноваження обмежувати кількість людей у громадських місцях, будівлях та транспортних засобах і авіаподорожах, а також закривати деякі заклади, де існує високий ризик зараження COVID-19.
Зазначається, що цей захід є наслідком різкого зростання випадків COVID-19 за останні два тижні.
За даними Worldometer, станом на 14 серпня у Франції зафіксовано 209 365 заражень COVID-19, з них – 30 388 осіб померли, 83 472 одужали.
Всього у світі зареєстрували понад 21 мільйон хворих коронавірусною інфекцією.
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