У Парижі маски стають обов'язковими у людних місцях

Як передає Укрінформ, про це повідомляє France 24.

Паризька влада оголосила, що маски стануть обов'язковими у людних місцях на відкритому повітрі, починаючи з понеділка, це стосується і міських ринків.

Як зазначається, захисні маски потрібно буде носити на понад сотні найбільш велелюдних вулиць міста та на більшості головних вулиць та у чотирьох департаментах навколо столиці: О-де-Сен, Сені-Сен-Дені, Валь-де-Марн та Валь д'Уаз.

Такі обмеження триватимуть щонайменше до кінця місяця, подібні заходи вже запровадила влада Марселя та низки міст на півдні Франції.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 серпня у світі зафіксовано 19 811 122 випадки зараження COVID-19, з них 729 653 виявилися летальними, 12 725 906 людей одужали.

Фото: RFI