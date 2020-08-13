У Польщі гелікоптер впав у річку, є постраждалі

Приватний гвинтокрил впав у річку в Польщі, двоє його пасажирів вижили, але зазнали серйозних травм.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє RMF24.

Інцидент стався сьогодні біля міста Чоснув, неподалік від Варшави.

Вертоліт злетів з аеропорту Модлін і невдовзі після цього впав у Віслу. Рятувальна операція почалася близько 14:00 за місцевим часом.

На борту були двоє людей, чоловік та жінка віком 25-30 років. Їх витягнув з води річковий патруль.

Жінка отримала серйозні травми із загрозою для життя, її забрали до лікарні гелікоптером медичної служби. Чоловік теж серйозно травмований, але загрози для життя немає; його госпіталізували "швидкою".

Повідомляється, що на місці аварії перебувають служби надзвичайних ситуацій. Вони, зокрема, вживають дій, щоби не сталося витоку пального у річку. Причини аварії поки що невідомі.

Фото: Leszek Szymański/PAP