У Польщі гелікоптер впав у річку, є постраждалі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє RMF24.
Інцидент стався сьогодні біля міста Чоснув, неподалік від Варшави.
Вертоліт злетів з аеропорту Модлін і невдовзі після цього впав у Віслу. Рятувальна операція почалася близько 14:00 за місцевим часом.
На борту були двоє людей, чоловік та жінка віком 25-30 років. Їх витягнув з води річковий патруль.
Жінка отримала серйозні травми із загрозою для життя, її забрали до лікарні гелікоптером медичної служби. Чоловік теж серйозно травмований, але загрози для життя немає; його госпіталізували "швидкою".
Повідомляється, що на місці аварії перебувають служби надзвичайних ситуацій. Вони, зокрема, вживають дій, щоби не сталося витоку пального у річку. Причини аварії поки що невідомі.
Фото: Leszek Szymański/PAP