У Колумбії розбився військовий гелікоптер, дев'ятеро загиблих

У Колумбії розбився військовий гелікоптер, дев'ятеро людей загинули, шестеро поранені.

Про це йдеться у заяві речника армії, повідомляє AFP.

«Ми знайшли тіла дев’ятьох військових (унаслідок авіакатастрофи у Колумбії – ред.)», - повідомив речник.

Ще шестеро людей отримали поранення, доля двох осіб, які були на борту повітряного судна невідома.

Загалом на борту гелікоптера типу Black Hawk перебували 17 військових.

Вертоліт впав 21 липня після обіду на південному-сході країни під час спецоперації військових у джунглях проти бойовиків. Наразі достеменно невідомо, чи гвинтокрил упав сам, чи його збили.