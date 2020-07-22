У Колумбії розбився військовий гелікоптер, дев'ятеро загиблих

У Колумбії розбився військовий гелікоптер, дев'ятеро загиблих

Укрінформ
У Колумбії розбився військовий гелікоптер, дев'ятеро людей загинули, шестеро поранені.

Про це йдеться у заяві речника армії, повідомляє AFP.

«Ми знайшли тіла дев’ятьох військових (унаслідок авіакатастрофи у Колумбії – ред.)», - повідомив речник.

Ще шестеро людей отримали поранення, доля двох осіб, які були на борту повітряного судна невідома.

Читайте також: На сході Туреччини розбився літак-розвідник, семеро загиблих

Загалом на борту гелікоптера типу Black Hawk перебували 17 військових.

Вертоліт впав 21 липня після обіду на південному-сході країни під час спецоперації військових у джунглях проти бойовиків. Наразі достеменно невідомо, чи гвинтокрил упав сам, чи його збили.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-