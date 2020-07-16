На сході Туреччини розбився літак-розвідник, семеро загиблих
Укрінформ
На сході Туреччини в результаті катастрофи літака-розвідника у провінції Ван загинули семеро людей, в тому числі два пілоти.
Про це повідомляє Anadolu.
«Літак врізався в гору Артос на висоті в 2200 метрів над рівнем моря: загинули семеро людей, в тому числі двоє пілотів», - йдеться у повідомленні з посиланням на главу МВС Туреччини Сулеймана Сойлу.
Уламки виявили о 03:00.
За словами Сойлу, літак, що виконував розвідувальну місію в небі над провінціями Ван і Хаккарі, злетів 15 липня о18.35 за місцевим часом з аеропорту «Феріт Мелен» у провінції Ван.
Міністр заявив, що експерти вивчать усі версії катастрофи літака, випущеного 2015 року.
Причини інциденту розслідуються.
Фото: АА