Літак Ryanair екстрено сів через записку про вибухівку

Літак Ryanair здійснив вимушену посадку у Лондоні після того, як у вбиральні було виявлено записку, де стверджувалося, що на борту є вибухівка.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Рейс Ryanair з Кракова до Дубліна був перенаправлений до летовища Станстед (Лондон - ред.) у понеділок ввечері після того, як у вбиральні було знайдено записку, в якій стверджувалося, що на борту є вибухівка", - йдеться у повідомленні.

Поліція повідомила, що всі пасажири наразі у безпеці, додавши: "Літак залишається в ізольованому місці у Станстеді, наші слідчі дії тривають".

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Речник Ryanair заявив, що капітан літака дотримувався процедури, попередивши владу Великої Британії та приземлився на найближчому летовищі.