У Мінську зранку знову створюють ланцюги солідарності

У білоруській столиці Мінську з раннього ранку жінки шикуються в ланцюзі солідарності на пікет проти насильства на вулицях країни під час протестів, які тривають уже 5-й день поспіль після виборів президента.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

Жінки стоять біля дороги з квітами в руках.

Також повідомляється, що в Мінську в ланцюг солідарності вишикувалися і медики 1-ї столичної лікарні.

Згідно з інформацією телеграм-каналу Nexta, на окремих ділянках проспекту Дзержинського в білоруській столиці люди блокують дороги.

Також є інформація, що на підприємстві ВАТ «Гродножитлобуд» із Гродно співробітники розпочали страйк.

У середу, 12 серпня, в столиці Білорусі близько 300 жінок у білому одязі і з квітами зібралися на пікет проти насильства з боку силовиків і для того, щоб висловити свою солідарність із мирними демонстрантами, які постраждали під час протестів.

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Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок, 10 серпня, в містах Білорусі розпочалися акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів були затримані близько 6 тисяч осіб. До лікарень потрапили не менш як 250 осіб.

Тим часом Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона зараз перебуває у Литві.