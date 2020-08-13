У пенсіонерки з Китаю знову виявили COVID-19 через пів року після одужання

Мешканка китайської провінції Хубей, яка перенесла інфікування коронавірусом пів року тому, знову здала позитивний тест на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Уперше коронавірус у 68-річної пенсіонерки з міста Цзінчжоу виявили 8 лютого. Після кількох місяців лікування вона одужала.

Проте 9 серпня жінку знов госпіталізували з огляду на погане самопочуття. Вона здала тест на коронавірус, який виявився позитивним.

Зазначається, що зараз жінка перебуває на лікуванні в режимі ізоляції. Всі, з ким вона контактувала, вже здали тести на коронавірус – і ні в кого інфікування не підтвердилося.

Як повідомлялося, за даними порталу Worldometer, у світі зафіксовано 20 млн 744 тис. 741 випадок інфікування COVID-19, у тому числі 750 тис. 553 летальних. Вилікувалися 13 млн 586 тис. 174 особи.

Фото: Сіньхуа